Психологическую помощь окажут тюменцам бесплатно Фото: Мария Толстихина

Тюменцы могут бесплатно поговорить с психологом в мессенджере. Такую помощь предлагают волонтеры-медики, сообщает «Вслух.ру».

Онлайн-психология – одно из направлений работы добровольческого движения «Волонтеры-медики». Все специалисты, оказывающие помощь, учатся или уже получили образование психолога или психиатра. Они анонимную окажут помощь в популярных мессенджерах и соцсетях: Viber, «ВКонтакте» или Telegram.

– «Волонтеры-психологи» – это безопасный и безвозмездный проект, где оказывают психологическую помощь тем, кому она необходима, – рассказали организаторы.

Чтобы получить поддержку, нужно написать чат-боту @psy_myvmeste_bot. Он предложит несколько вариантов: связь с организаторами, правила пользования и непосредственно консультация психолога. На выбор предложат несколько специалистов, останется только связаться с ними.