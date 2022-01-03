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Скорая помощь3 января 2022 6:43

Психологическую помощь окажут тюменцам бесплатно

Специалист пообщается с вами онлайн
Мария Толстихина
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Психологическую помощь окажут тюменцам бесплатно

Психологическую помощь окажут тюменцам бесплатно

Фото: Мария Толстихина

Тюменцы могут бесплатно поговорить с психологом в мессенджере. Такую помощь предлагают волонтеры-медики, сообщает «Вслух.ру».

Онлайн-психология – одно из направлений работы добровольческого движения «Волонтеры-медики». Все специалисты, оказывающие помощь, учатся или уже получили образование психолога или психиатра. Они анонимную окажут помощь в популярных мессенджерах и соцсетях: Viber, «ВКонтакте» или Telegram.

– «Волонтеры-психологи» – это безопасный и безвозмездный проект, где оказывают психологическую помощь тем, кому она необходима, – рассказали организаторы.

Чтобы получить поддержку, нужно написать чат-боту @psy_myvmeste_bot. Он предложит несколько вариантов: связь с организаторами, правила пользования и непосредственно консультация психолога. На выбор предложат несколько специалистов, останется только связаться с ними.