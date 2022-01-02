Юных жителей Викулово приглашают на развлекательную новогоднюю программу Фото: Викуловский районный Дом культуры

Сотрудники Викуловского дома культуры с 3 по 9 января 2022 года приглашают детей разного возраста на развлекательную новогоднюю программу. Заведующая досуговым отделом Анастасия Волкова рассказала, что ребят ждут познавательные игры, состязания, квесты и подарки.

- 3 января в Викуловском доме культуры пройдет театрализованная программа с участием фиксиков. Герои известного многим детям мультфильма займутся поиском нужной розетки для подключения гирлянды. 4 января ребят ожидает программа «Волшебные сны Единорожки». Главная героиня действия подарит всем детям по порции сладких снов. Но для этого ей самой сначала нужно попасть в царство волшебных снов. Ребята помогут одной из героинь постановки найти сонную пыльцу. Пройдут через различные препятствия, чтобы спасти ситуацию, - пояснила Анастасия Волкова.

«Новогодний дрифт» состоится 5 января в ДК. Главный персонаж – Гонщик вместе с детьми вспомнит ПДД, устроит для маленьких гостей заезды. Еще одна увлекательная программа «Деревня Снеговнуково». Она пройдет 7 января и расскажет про девочек по имени Маша и Даша, которые приедут на каникулы к бабушке-дедушке и сами не ожидают, сколько интересных занятий их ждет: катание на коньках, с горки, игры в снежки. В эти игры они вовлекут гостей Дома культуры, покажут им народные забавы. А 9 января для детей пройдет дискотека «Елка в кедах».

Организаторы напоминают, что количество посетителей ограничено, в связи с действующими в регионе антиковидными ограничениями.