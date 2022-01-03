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Здоровье3 января 2022 4:03

В Тюмень завезли концентраторы кислорода, помогающие в борьбе с коронавирусом

Мария Толстихина
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Субсидия на их приобретение выделена из областного бюджета

Субсидия на их приобретение выделена из областного бюджета

Фото: "КП" Архив

В моноинфекционный госпиталь, развернутый на базе боровской участковой больницы, филиала областной больницы № 19, завезли кислородные концентраторы для лечения больных с COVID-19 и других заболеваний дыхательных путей. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Так, в целях реализации национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения» в инфекционный стационар закупили десять кислородных концентраторов, которые производят кислород из обычного воздуха. Субсидия на их приобретение выделена из областного бюджета.

Концентраторы предназначены для пациентов с низкой сатурацией, нуждающихся в кислородотерапии, с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Также они необходимы больным в период восстановления после операций, перенесенных тяжелых заболеваний.

– Использование этого оборудования позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления пациентов с заболеваниями лёгких, которые являются наиболее частыми осложнениями при новой коронавирусной инфекции, – сообщил главврач облбольницы № 19 Мигран Мартиросян.