В Тюмень завезли концентраторы кислорода, помогающие в борьбе с коронавирусом

Субсидия на их приобретение выделена из областного бюджета Фото: "КП" Архив

В моноинфекционный госпиталь, развернутый на базе боровской участковой больницы, филиала областной больницы № 19, завезли кислородные концентраторы для лечения больных с COVID-19 и других заболеваний дыхательных путей. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Так, в целях реализации национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения» в инфекционный стационар закупили десять кислородных концентраторов, которые производят кислород из обычного воздуха. Субсидия на их приобретение выделена из областного бюджета.

Концентраторы предназначены для пациентов с низкой сатурацией, нуждающихся в кислородотерапии, с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Также они необходимы больным в период восстановления после операций, перенесенных тяжелых заболеваний.

– Использование этого оборудования позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления пациентов с заболеваниями лёгких, которые являются наиболее частыми осложнениями при новой коронавирусной инфекции, – сообщил главврач облбольницы № 19 Мигран Мартиросян.