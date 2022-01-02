Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 2 января 2022 года: умерли 11 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 января 2022 года. По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 265 случаев заболевания. Умерли 11 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 90 661 случай ковида 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Вакцинированы против коронавируса 998 830 человек, полный курс прошли 944 352.

За последние сутки в России выявлено 18 233 новых случая коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 811 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 976 человек.