В трех тюменских районных больницах почти завершен капитальный ремонт Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В трех районных больницах юга Тюменской области, подведомственных Областной больнице №4 Ишима, завершается капитальный ремонт зданий.

По одному корпусу ремонтируют в Абатском и Армизонском районах и сразу два корпуса – в Бердюжской больнице. На сегодня уже завершаются отделочные работы в большей половине помещений.

- Мы с коллегами с нетерпением ждем завершения столь масштабного, долгожданного капитального ремонта. Надеемся, что по завершению всех работ наши пациенты по достоинству оценят новые условия - рассказывает заведующая больницей Елена Рыхлицкая.

В Бердюжской больнице приемное, физиотерапевтическое, хирургическое, терапевтическое, детское отделение, роддом и лаборатория переедут в новые помещения. Медики будут трудиться в светлых, уютных кабинетах, пациенты – лечиться в просторных, комфортных палатах. В Абатской районной больнице завершают ремонт в детском отделении и детской консультации. В здании заменили инженерные сети и построили для детей игровую площадку.

В 2022 году планируют завершить работы по разработке проектно-сметной документации и начать строительство нового хирургического корпуса в Ишиме.