Тюменцам рассказали, кто может стать донором органов Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области каждые 2-3 недели еще два пациента включаются в лист ожидания донорской почки. Так, пересадки печени ожидают 15 человек, сердца - 6.

По словам руководителя Центра трансплантации органов и тканей ГБУЗ ТО ОКБ №1 Сергея Семченко, в списках ожидаемых мужчин и женщин примерно 50/50 и только на сердце претендуют, в основном, мужчины и одна женщина.

– Волны пандемии коронавирусной инфекции наложили отпечаток на работу нашего центра. Тем не менее, мы уже адаптировались к новым условиям и наладили работу для включения пациентов в лист ожидания, – рассказал Семченко.

Центр планирует превысить показатели по количеству пересаженных органов, теперь к работе помимо ОКБ №2 подключились еще три донорских стационара в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.

– Недостаток донорских органов присутствует везде, во всех субъектах. Далеко не все органы можно использовать в трансплантологии. Есть медицинские показания и социальные ограничения. Тот же гепатит и ВИЧ – то есть все гемотрансмиссивные инфекции – противопоказания для донорства. И выявляются инфекции примерно у 15% пациентов с тяжелым повреждением головного мозга. Если есть верифицированный коронавирус, но такой пациент тоже не подходит, - отметил Сергей Семченко.

Важно, что донором может быть пациент 18 лет, верхней границы нет, и в 45 лет организм может быть больным и изношенным, а бывает, что в 65 и в 70 у человека совершенно функционально пригодные почки и печень. Сердце, конечно, к этому возрасту уже устаревает, его стараются брать у пациентов не старше 50 лет.