В первый день 2022 года на на тюменских дорогах задержали 30 пьяных водителей Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В первый день 2022 года 30 водителей попались пьяными сотрудникам ГИБДД.

Так, 19-летний автолюбитель на «Ладе» 12-й модели задержан в деревне Большие Акияры в Тюменском районе. Начинающий водитель ехал с друзьями из сауны, где парни не только отдыхали, но и пили пиво. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

Еще один безответственный 36-летний житель Тюменского района задержан пьяным за рулем автомобиля «Опель Корса». Его остановили на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе. Водитель пояснил, что пил пиво с тестем в Голышмановском районе, поссорился с ним и поехал домой. Алкотестер показал 0.48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха поэтому водитель отправился в автокемпинг трезветь, а его авто эвакуировали на штраф стоянку.

Жителя села Викулово задержан на улице К. Маркса за рулем «Лады». 67-летний мужчина явно был пьян, что подтвердил алкотестер, показав 0,57 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина пояснил, что вечером выпил полтора литра пива, а утром повез дочь домой.

В праздничные дни полицейские усилили контроль на дорогах и призывают жителей региона к трезвому вождению.