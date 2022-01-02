Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 1 января 2022 года: заболели 265 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба Тюменской области на 2 января 2022 года заболели еще 265 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 90 661 случай заражения ковидом. Выздоровели 471 человек за сути, за весь период вылечились 81 752 человека.

Среди зараженных за день - 35 детей. Кроме того, 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ и 32 102 человека остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии от коронавируса в Тюменской области умерли 3 409 человек. Вакцинированы против коронавируса 998 830 человек, полный курс прошли 944 352.

За последние сутки в России выявлено 18 233 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 811 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 976 человек.