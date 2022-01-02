Тюменский диетолог рассказала о пользе и вреде безглютеновой диеты Фото: Юлия Кучеренко

Безглютеновое и безлактозное питание в последнее время становится все популярнее, в большинстве случаев отказ от глютена и лактозы - дань моде, а не необходимость. Об этом рассказала диетолог Елена Дороднева.

По её словам как заболевание непереносимость этих веществ встречается довольно редко, но без показаний медиков к таким ограничениям рациона стоит относиться разумно и не увлекаться.

- Противопоказания для приема глютена и лактозы должен определять врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог, а не самостоятельно. И прежде чем ставить такой диагноз нужно пройти обследование. Любое ограничение в рационе ведет за собой дефицит микро- и макронутриентов, полезных веществ, - предупреждает специалист.

Глютен - это компонент зерновых продуктов, он всегда содержался и будет содержаться в продуктах питания. Молочные продукты для полноценного питания необходимы, а отказ от глютена и лактозы зачастую приводит к значительной скудности пищевого рациона. Из того, что можно есть, остаются овощи и мясные продукты.

- Это чревато пищевыми дефицитами и может вызвать другую проблему, например, нет гарантии, что эти продукты будут переноситься хорошо или не приведут к плохому перевариванию. Если так хочется посидеть на безглютеновой диете, лучше просто ограничить потребление глютеносодержащих продуктов, например, белого хлеба, выпечки, - советует Елена.