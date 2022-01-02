За 2021 год в Тюмени отловлено 1 864 бездомных кошек и собак Фото: Юлия Кучеренко

По данным на 1 декабря 2021 года в Тюмени отловлено 1864 бездомных животных, из них 1512 собак и 352 кошки. Об этом рассказал директор МКУ «ЛесПаркХоз» Сергей Нефедов.

По его информации, в 2020 году было отловлено 2 223 таких животных – из них 1 911 собака и 312 кошек. При этом 654 собаки и 135 кошек нашли в 2021 году новых хозяев (год назад – 844 и 200). На городские улицы выпустили 695 собак и 153 кошки. В среднем животные находятся в приюте животных без владельцев с момента отлова до 25 дней. За это время их вакцинируют и стерилизуют.

– Животные, проявляющие немотивированную агрессию в приюте по отношению к человеку или к другим животным, содержатся в помещениях приюта до возврата их владельцам, передачи новым владельцам или до наступления их естественной смерти. На 1 декабря в приюте содержится 193 собаки на пожизненном содержании, – рассказал руководитель «ЛесПаркХоза».

Жители Тюмени могут заявить о необходимости отлова собак с улиц города по телефону диспетчерской службы: 500-422 доб. 101 с 08:00 до 17:00 по будням; по телефону Центра информирования населения – 45-15-20 в будни с 17:00 до 08:00, а также в выходные и праздничные дни.