В Тюменском районе пассажирка снегохода погибла в ДТП Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области за прошедшие сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий произошло, в них пострадали 11 человек.

Первая дорожная трагедия 2022 года произошла сегодня около двух часов ночи в селе Перевалово Тюменского района. Здесь в поддон с кирпичами въехал снегоход без госномеров. По данным ГИБДД за рулем снегохода находился 32-летний житель Тюмени, права управления снегоходом водитель не имел и по внешним признакам был пьян. В ДТП погибла 24-летняя пассажирка снегохода, жительница Свердловской области. Сам водитель получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются. Как стало известно девушка и молодой человек, познакомились через интернет и проводили новогодние праздники вместе.

ГИБДД призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения, быть внимательнее в пути, соблюдать правила дорожного движения.