Тюменские музеи приглашают на праздничные мастер-классы, экскурсии и утренники Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова

Программа «Елки в Словцова» приглашает на праздник в музеи Тюмени, это поможет не устать от праздников, а время от времени выходить из квартиры и дома полезно.

В Тюменском музейном комплексе им. И.Я. Словцова организовали целый цикл мероприятий под общим названием «Елки в Словцова». Для гостей подготовили интерактивные занятия, мастер-классы, экскурсии, утренник. Например, Музей Машарова каждый день в 12:00 ждет ребят на новогодний детский утренник «Однажды в студеную зимнюю пору». Предложение действует до 16 января. Хозяева дома устраивают в эти праздничные дни особый прием, где гостей ждут не только рассказы о традициях, но также конкурсы и колядки.

Сотрудники музея «Городская Дума» с 4 по 9, 15 и 16 января в 13:00 утраивают интерактивный праздник «Береги нос в большой мороз». Ребята всех возрастов приобщатся к зимним забавам, узнают, как делают самую теплую обувку – валенки, как любил носить их сам Петр I. На выставке можно увидеть тюменский чудо-валенок. Места ограничены, подробности по телефону: +7 (3452) 46-11-59.

Музей «Усадьба Колокольниковых» с 14 декабря по 16 января ждет гостей на новогодний детский утренник «Дед Мороз в прямом эфире». Это игровая программа с лесными жителями, где Дед Мороз выйдет в прямой эфир с ребятами и пригласит в свою резиденцию, но чтобы попасть туда, нужно будет выполнить веселые задания. На утренник можно записаться по телефону: +7 (3452) 46-49-63.

Еще один утренник пройдет в Археологическом музее заповеднике. Здесь, на 23-м километре Ялуторовского тракта до 15 января, а точнее со вторника по субботу в 12:00-13:00 часов, ребят ждут соревнования, хороводы, мастер-классы и подарки. Детям постарше в те же дни можно поучаствовать в интерактивных программах: квест «Дед Мороз против Ётунов!» (с 14:00 до 15:00) и игровой программе «Новогоднее ВИКИНГключение» (с 13:00 до 14:00).