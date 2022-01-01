Тюменские медики рассказали кого и как они спасали в 2021 году Фото: Татьяна Коркина

Тюменские медики в 2021 года спасали не только тех, кто столкнулся с коронавирусом, но и с другими, порой, не менее опасными недугами.

Так, 1 января прошлого года женщину с болями в животе госпитализировали во взрослый стационар ОКБ №2. А через несколько часов – утром – всего на 29 неделе беременности на свет появился ребенок весом 1160 граммов. Ребенка доставили в отделение реанимации новорожденных. Позже стало известно, что с малышом все хорошо. Он активно развивается и растет.

За два года у 60-летней тюменки выросла большая опухоль, но женщина не обращалась к врачам, а думала, что просто поправилась. Это образование занимало весь малый таз и брюшную полость. Гинеколог направил женщину в Медицинский город. Хирургам и анестезиологам пришлось понервничать: убрать 25-килограммовую опухоль тяжело. Женщине повезло, так как любая травма и падение могли привести к разрыву опухоли, кровотечению и даже смерти. Сейчас тюменка живет обычной жизнью.

Еще одна история произошла в конце мая в ОКБ№1. В экстренном порядке привезли ребенка с опухолью правого желудочка сердца размером 12 сантиметров. Ребенка на протяжении полутора лет беспокоила одышка, нарушение сердечного ритма, чувство тяжести и боли в груди.

По словам врачей, это очень редкая патология. Из всех видов опухолей сердца – на данный диагноз приходится менее 1%. Благодаря медикам девочка осталась жива.