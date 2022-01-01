В Тюменском районе открыли два кинозала Фото: сообщество поселка Боровский

В канун Нового года в Тюменском районе открыли два кинозала в селе Успенка «Родник» и в посёлке Боровский «Родонит».

Они появились благодаря поддержке Фонда кино в рамках конкурсного отбора. За счет финансовой поддержки приобрели и смонтировали оборудование для кинопоказа: кинопроектор, экрана, система для 3D-показа, звуковое оборудование, системы тифлокоментирования и субтитрирования, система продажи билетов, кресла в зрительный зал.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, поздравила жителей сел и напомнила пришедшим на открытие ребятам о «Пушкинской карте», которая позволит совершенно бесплатно посещать киносеансы.

Кинозалы уже оценила молодёжь, которая посмотрела премьерные кинопоказы фильма «Последний богатырь. Посланник тьмы». О предстоящих показах зрители смогут узнать из киноафиш, в группах учреждений и соцсетях.