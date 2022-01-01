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Общество1 января 2022 14:40

Юрист рассказал тюменцам, за что их могут уволить на удаленке

С согласия работодателя работать из дома может кто угодно
Виктория Терина
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Юрист рассказал тюменцам, за что их могут уволить на удаленке

Юрист рассказал тюменцам, за что их могут уволить на удаленке

Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам рассказали как работать из дома и за что могут уволить. С согласия работодателя работать из дома может кто угодно. Нужно только заключить письменное дополнительное соглашение.

С 1 января прошлого года в России начал действовать закон о регулировании дистанционной работы. Такой документ появился из-за пандемии. Предприятия, которые могли организовать деятельность удаленно, сделали это и кому-то такой формат работы понравился. Тюменский юрист Федор Ушаков рассказал, как перевестись на удаленку и за что на ней могут уволить.

- Если специфика работы заключается в том, что нужно находиться здесь, на условном заводе, где от тебя зависит плановый режим, то уйти не сможешь. Но если работодателю дистанционная работа сотрудника выгодна и удобна, то надо просто подписать соглашение - пояснил юрист.

Причем зарплата при таком режиме работы остается той же, если сотрудник сохраняет режим и нагрузку. А вот уволить могут и на дистанционке, но для этого пименяются другие критерии.

- Обычно если работник без уважительной причины отсутствовал на рабочем месте более четырех часов, это основание для привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Но на удаленке как такового рабочего места нет, поэтому основанием становится то, что работник в течение двух дней подряд не выходит на связь, - рассказал Федор Ушаков.