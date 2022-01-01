Тюменцам посоветовали что пить для иммунитета Фото: чай Фото: Юлия Кучеренко

В зимнюю стужу важно не только тепло одеваться, но и пить теплые напитки. Об этом рассказали тюменцам, посоветовав что пить для иммунитета.

Главный напиток - это чай, но важно не переборщить с сладкими добавками. Так считает профессор Тюменского ГМУ, врач университетской клиники Елена Дороднева.

- Чай - король зимних напитков. Травяной, иван-чай, фруктовый, ягодный чаи, миксты из трав с лимоном, корицей, апельсином, ягодами, отвар шиповника, безалкогольные глинтвейны. Все это - горячие напитки, которые позволяют согреться и тем самым поднять настроение в прохладную погоду. Если в состав добавлены какие-то ягоды, это может быть очень красиво, что придает эстетическое удовольствие - считает эксперт.

Для вкуса можно добавить капельку сиропа, например, черничного, шиповника, кленового, карамельного. Ни в коем случае нельзя употреблять их в больших количествах, так как там содержится очень много сахара. Полезны напитки на натуральных травах, ягодах и фруктах - они могут обладать лечебными свойствами – бодрящими или, наоборот, успокаивающими.

Так, облепиховый чай содержит много антиоксидантов и обладает легким тонизирующим действием. Ромашковый – приятен на вкус и имеет седативное действие.