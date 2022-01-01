Фото: Армизонский муниципальный район

В новогодние каникулы пройдет фестиваль «Сказки Армизонского района». С 3 по 6 января зрители могут посетить театрализованные представления, конкурсы, развлекательные программы.

Торжественное открытие фестиваля состоится 3 января в 12 часов, тогда же и начнутся массовые гуляния на открытом воздухе. В программе: театрализованное представление сказочных героев, народное голосование в конкурсе «Эко-елка», а также конкурсы детских рисунков и писем Деду Морозу. В 18 часов начнется вечерняя развлекательная программа на катке.

4 января с 12:00 до 15:00 пройдет фестиваль народных ремесел и профессий будущего, таких как ткачество, плетение, вязание кукол, художественная роспись, 3D-печать, робототехника . А вечером гостей ждет вечерняя развлекательная программа: динамичная музыка, световое шоу и ростовые куклы.

5 января с 12 до 15 часов в санатории «Голубые Озера» пройдет экстрим-забег с элементами квеста «33 богатыря». С 18 до 21 часа - вечерняя развлекательная программа на катке.

6 января состоится гала-концерт фестиваля «Сказки Армизонского района», в которых будет отражен национальный колорит народов, населяющих Армизонский район. На площадке перед спорткомплексом пройдут игры конкурсы для гостей.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.