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Общество1 января 2022 11:49

Тюменский диетолог не рекомендует злоупотреблять экзотическими фруктами

Они могут вызвать аллергическую реакцию
Виктория Терина
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Тюменский диетолог не рекомендует злоупотреблять экзотическими фруктами

Тюменский диетолог не рекомендует злоупотреблять экзотическими фруктами

Фото: Татьяна Коркина

Тюменский диетолог предупредила, что злоупотреблять экзотическими фруктами не стоит, так как они могут вызвать аллергию.

В последнее время экзотические фрукты стали популярным и довольно доступным лакомством, их можно купить в любых продуктовых гипермаркетах. Лонго, питахайя, рамбутан и многие другие фрукты, по словам тюменского диетолога Елены Дородневой, могут оказаться опасными для здоровья.

- Эти продукты нужно употреблять с осторожностью, так как очень много аллергий и непереносимости. Не стоит их давать маленьким детям. Все-таки наш организм не привык к ним, в отличие от тех же яблок, мандаринов, апельсинов. Фрукты, привезенные из далеких краев, мы не употребляем постоянно, наша пищеварительная система к ним не адаптирована. Лучше всего их есть в качестве десерта, в небольшом количестве, - говорит Елена Феликсовна.

Диетолог подчеркнула, что нужно есть фрукты этого сезона и этой территории. Фрукты из Азии под это правило не подходят. Как отметила диетолог, те же турецкие, греческие фрукты привычны для нашего организма, да и произрастают они на нашем континенте. А фрукты из Азии не свойственны для нашего пищеварения.