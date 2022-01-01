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Общество1 января 2022 10:26

В программу капремонтов Голышмановского округа включено больше 100 многоквартирников

Предстоит заменить крыши, провести заново электропроводку
Виктория Терина
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В программу капремонтов Голышмановского округа включено больше 100 многоквартирников

В программу капремонтов Голышмановского округа включено больше 100 многоквартирников

Фото: Татьяна Коркина

В программу капремонтов Голышмановского округа включено больше 100 многоквартирников, среди них есть дома с изношенностью больше на 45 процентов.

В 2020 году капремонтом обновили 11 многоквартирников, расположенных на территории муниципалитета. На 2021 год Фондом капремонта многоквартирных домов Тюменской области сначала намечалась только разработка проектно-сметной документации на очередные 7 многоквартирников в посёлке Голышманово. Но уже прошлой осенью специалисты приступили к капремонтам.

Фонд капремонтов выполняет много задач: составление программы капремонтов на каждый дом области, сбор взносов с собственников помещений, поиск подрядчиков, контроль процесса и приемка работы. Он исполняет функции технического заказчика и проводит торги.

С февраля 2020 года областную программу капремонтов актуализировали - срок ее реализации увеличили до 2050 года.