В Тюменскую область переселились около трех тысяч соотечественников Фото: Юлия Кучеренко

Около трех тысяч соотечественников переселились в Тюменскую область благодаря программе переселения, которая действует с 2013 года. За это время в регион прибыли около трех тысяч соотечественников и членов их семей.

Возможность переезда соотечественника, направившего заявление, рассматривается индивидуально, учитывая его жизненной ситуации: наличие вариантов трудоустройства всех трудоспособных членов семьи, жилья, устройства детей и других вопросов. Участники программы получают единовременную финансовую помощь, её можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и квалификации, полученных в иностранном государстве.

- Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно на вакансии, которые не спешат занимать местные жители. Люди приезжают с семьями и детьми, но есть и те, кто создают семью уже после переезда. Это говорит о том, что гражданам наш регион нравится и они выбирают его как место постоянного жительства, - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Кстати по этой программе, в этом году в штат Армизонской районной больницы принят врач анестезиолог – реаниматолог, а в Заводоуковск приехали молодой врач кардиолог и учитель начальных классов.