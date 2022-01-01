Погода на 1 января 2022 года в Тюмени: потепление Фото: Юлия Кучеренко

Первый день 2022 года в Тюмени будет довольно теплым. Утром будет - 14 градусов, а к вечеру потеплеет до -9 градусов. День пройдет без осадков, а около 19.00 пройдет небольшой снег. Ветер будет южный порывами 3-5 м/с.

Лучшим блюдом к столу в этот день (который, кстати, позже совпал с Новым годом) был жареный поросенок. По приметам дня крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.