В Тюмени жена подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой заявила о пытках мужа

Ирина Давыдова заявила о фальсификации уголовного дела в отношении ее мужа Виталия Бережного Фото: Архив "КП"

Ирина Давыдова, жена осужденного за убийство Виталия Бережного, заявила о фальсификации уголовного дела в отношении ее мужа Виталия Бережного. Женщина записала открытое видеобращение к главам силовых структур России, в котором рассказала о том, что ее мужа заставили дать признательные показания под пытками, а само расследование было сфальсифицировано.

- Мой муж был задержан 25 августа 2021 года, и в этот же день дал, якобы признательные показания. После этого на свидании в СИЗО он также пытался убедить меня в том, что совершил это преступление, но при этом выглядел запуганным и подавленным. Я с самого начала не верила в то, что Виталий причастен к этому преступлению, так как в день исчезновения Насти Муравьевой я была с ним на связи по телефону весь день и он не был в состоянии опьянения, как утверждает следствие, - рассказала Ирина Давыдова.

По ее словам, в этот день Виталий находился на работе. Ирина Давыдова выписала детализацию звонков своего мужа, из которых следует, что в день пропажи девочки он с раннего утра находился на связи. О пытках и подтасовке фактов ее муж сумел рассказать во время одной из встреч, устроенных следователем.

Напомним, Тело девочки нашли 19 августа, а спустя почти неделю правоохранительные органы заявили, что раскрыта личность подозреваемого. По предварительным данным, им оказался 40-летний мебельщик по имени Виталий Бережной. Он работал в Тюмени на индивидуального предпринимателя. Но, как оказалось, не все в деле Бережнова однозначно. Некоторые считают, что Бережного специально подставили. На данный момент делом занимается следствие.