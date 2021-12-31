В Тюмени малыш проглотил елочную игрушку

У ребенка началась рвота с кровью Фото: Мария Толстихина

Сотрудники ГИБДД оперативно доставили в лечебное учреждение маленького жителя г. Заводоуковска Макара. Об этом сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

Малыш в возрасте 1 года и 3 месяцев проглотил елочную игрушку, у ребенка началась рвота с кровью. Родители испугались и срочно повезли ребенка в Тюмень. На 42-м километре автодороги Тюмень – Омск они обратились за помощью к автоинспекторам.

Сотрудники ГИБДД для оперативного доставления малыша в больницу приняли решение посадить его и маму в патрульный автомобиль. Ребенка экстренно доставлял в Тюмень старший лейтенант полиции Олег Машинистов, используя световую и звуковую сигнализацию автомобиля, чтобы как можно скорее малыш смог получить квалифицированную медицинскую помощь.

Врачи оказывают малышу помощь, он проходит рентгенологическое исследование.