За 2021 год в тюменском студцентре прошло 350 мероприятий

Студцентр открыт для всех студентов Тюменской области Фото: Архив "КП"

В студенческом центре Тюменской области – открытом пространстве для студентов – в 2021 году прошло более 350 мероприятий. Их посетили 8 тысяч студентов. Об этом сообщила «Тюменская линия».

– Студцентр открыт для всех студентов Тюменской области, мы работаем без выходных! Здесь можно провести мероприятие или сделать домашнее задание в спокойной обстановке. Узнать расписание и забронировать пространство можно по телефону или через наши странички в социальных сетях, – рассказала руководитель студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева.

В новогодние праздники студцентр начнет работу с 5 января. Провести мероприятие можно с 10.00 до 17.00. С 10 января пространство начнет работать в обычном режиме: по будням с 9.00 до 19.00, в выходные – с 10.00 до 19.00.