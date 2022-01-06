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Спорт6 января 2022 15:12

Тюменцы освоят полезные навыки в ДЮЦ «Старт»

И вообще интересно проведут новогодние каникулы
Сергей Швецов
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Тюменцы освоят полезные навыки в ДЮЦ «Старт». Фото - «Спортивная аэробика» МАУ ДО ДЮЦ Старт г.Тюмени в ВК.

Тюменцы освоят полезные навыки в ДЮЦ «Старт». Фото - «Спортивная аэробика» МАУ ДО ДЮЦ Старт г.Тюмени в ВК.

Тюменцы освоят полезные навыки в ДЮЦ «Старт». Горожанм приглашают туда весело и интересно провести новогодние каникулы. Организаторы постараются соблюдать все предписанные профилактические меры, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой.

5 января на ул. Федюнинского, 5 прошли веселые старты, а 8 января на спортплощадке по ул. Федюнинского, 5 в 14:00 состоятся «Рождественские эстафеты». Подробнее о мероприятии можно уточнить в центре «Старт» по телефону: 8 (3452) 21-47-15, передает департамент по спорту.