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Звезды31 декабря 2021 11:38

Музейщики Ялуторовска провели для юных жителей целый калейдоскоп интересных событий

Мария Толстихина
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Музейщики Ялуторовска провели для юных жителей целый калейдоскоп интересных событий

Музейщики Ялуторовска провели для юных жителей целый калейдоскоп интересных событий

Фото: Мария Толстихина

Сотрудники Ялуторовского музейного комплекса в предновогодние дни организовали для земляков и гостей города декабристов увлекательные мероприятия. Об этом сообщили в Ялуторовском музейном комплексе.

В музее «Торговые ряды» во второй половине декабря посетителей ждали игровые программы. «Зимняя игротека» на интерактивной площадке «Острожек» приглашала ребят поиграть вместе с веселым снеговиком в зимние игры «Снежок в ложке», «Снегоходы», «Берлога».

А участники новогодней программы «Ирония судьбы, или Кто сидит в сугробе?» сообща искали пропавшую по дороге на праздник Бабу-ягу. Активные участники сопровождавших квест конкурсов и игр получили от музея подарки.

Кроме того, «Торговые ряды» организовали и мастер-класс «Ах, карнавал!», где каждый мог легко сделать своими руками маску на новогодний маскарад. Порадовали любителей мастерить и другие музеи Ялуторовского комплекса.