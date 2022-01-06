На Цветном бульваре в Тюмени установят автодром и лавочки-фотозоны. Фото: c cайта 2ГИС

На Цветном бульваре в Тюмени установят автодром и лавочки-фотозоны. Горожанам обещают большой сюрприз.

По информации ООО «ГПКиО», местным жителям полюбился аттракцион «Вальс». Его заменят в 2022 году на новый. Уже сейчас в горсаду появился аттракцион «Ракушки», его скоро запустят.

– К началу следующего сезона, мы приготовили большой сюрприз для горожан и гостей нашего города, уже приобретен и изготавливается для нашего города новейший итальянский аттракцион, но пока мы не откроем завесу тайны. Название сообщим позже, – добавили в ГПКиО.

Осенью для украшения также было приобретено несколько новых декоративных лавочек-фотозон. Сейчас продумывается их размещение на аллеях бульвара. Все работы по демонтажу, монтажу, дизайну планируется провести, пока будут стоять холода, передает «Тюменская область сегодня».