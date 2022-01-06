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Общество6 января 2022 11:16

Тюменские молодежные пространства запланировали на 2022 год много мероприятий

Сергей Швецов
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Тюменские молодежные пространства запланировали на 2022 год много мероприятий. Так, в рамках фестиваля уличного искусства «Морфология улиц» в городе появится больше стрит-артов.

Разработчики улучшат чат-бот «Мартин, проводи». Прогулки с виртуальным помощником пользуются популярностью у гостей и жителей региональной столицы. За 2021 год к чат-боту присоединились больше 3 тыс. человек.

Тобольский мультицентр «Моя территория» запустит новые тематические маршруты для виртуального гида «Мартин, проводи» в рамках полюбившегося горожанам проекта «Вектор улицы». Кстати, при их разработке свое мнение смогут высказать сами горожане.

Среди молодежных проектов развитие получит местное «Шоу коротких историй». В новом году организаторы планируют масштабировать его на всю страну, развивая движение рассказчиков по всей России, передает «Тюменская линия».