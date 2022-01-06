Тюменские учителя зарабатывают больше, чем в среднем по России. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские учителя зарабатывают больше, чем в среднем по России. Среди регионов Уральского федерального округа показатели находятся на третьем месте после Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

По данным Росстата, средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности в России составляет 43 820 рублей, в Тюменской области – 49 627 рублей. У педагогов дошкольного образования – 36 879 рублей и 45 117 рублей соответственно.

Педагоги допобразования Тюменской области в среднем зарабатывают 47 934,3 руб., в России этот показатель равен 41 932 руб. Также стало известно, что средняя зарплата у преподавателей в тюменских вузах составляет 96 902 рубля, в СПО – 53 114 рублей. В России – 95 255 рублей и 43 799 рублей соответственно, передает «Вслух.ру».