Тюменским детям советуют дарить пастилу вместо конфет. Фото: Вадим Бегун

Тюменским детям советуют дарить пастилу вместо конфет. Кормить ребенка во время новогодних каникул следует в привычном режиме.

Педиатр Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Чахчахова отмечает, что длительные голодные промежутки детям запрещены.

– Конфеты можно кушать, но качественные и не более пары штук в день. Если говорить о выпечке, то здорово испечь что-то с ребенком вместе! Это будет и вкусно, и безопасно, и интересно, – отмечает специалист.

По ее словам, пищевая аллергия может быть крайне опасна. Она проявляется не только аллергическим дерматитом, но и угрожающим жизни отеком Квинке, передает «АиФ - Западная Сибирь».