Тюменским детям советуют дарить пастилу вместо конфет.
Фото: Вадим Бегун
Тюменским детям советуют дарить пастилу вместо конфет. Кормить ребенка во время новогодних каникул следует в привычном режиме.
Педиатр Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Чахчахова отмечает, что длительные голодные промежутки детям запрещены.
– Конфеты можно кушать, но качественные и не более пары штук в день. Если говорить о выпечке, то здорово испечь что-то с ребенком вместе! Это будет и вкусно, и безопасно, и интересно, – отмечает специалист.
По ее словам, пищевая аллергия может быть крайне опасна. Она проявляется не только аллергическим дерматитом, но и угрожающим жизни отеком Квинке, передает «АиФ - Западная Сибирь».