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Общество6 января 2022 8:23

Тюменцы могут поддержать областную столицу на конкурсе «Город России-2022»

Всего в списке 83 города
Сергей Швецов
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Тюменцы могут поддержать областную столицу на конкурсе «Город России-2022».

Тюменцы могут поддержать областную столицу на конкурсе «Город России-2022».

Фото: Вадим Бегун

Тюменцы могут поддержать областную столицу на конкурсе «Город России-2022». Всего в списке 83 города.

Для голосования не требуются регистрация, смс-подтверждения и QR-коды. Нужно перейти на официальный сайт конкурса город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор.

С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Голосовать можно каждый день, итоги будут подведены в конце декабря 2022 года. Процедура бесплатна.

Напомним, что Тюмень два последних года входит в первую 20-ку. Хотя год назад удерживала первое место в голосовании, вспоминает «Вслух.ру».