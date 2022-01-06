Тюменцы могут поддержать областную столицу на конкурсе «Город России-2022». Фото: Вадим Бегун

Тюменцы могут поддержать областную столицу на конкурсе «Город России-2022». Всего в списке 83 города.

Для голосования не требуются регистрация, смс-подтверждения и QR-коды. Нужно перейти на официальный сайт конкурса город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор.

С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Голосовать можно каждый день, итоги будут подведены в конце декабря 2022 года. Процедура бесплатна.

Напомним, что Тюмень два последних года входит в первую 20-ку. Хотя год назад удерживала первое место в голосовании, вспоминает «Вслух.ру».