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Общество6 января 2022 7:08

Тюменцы узнали, как зимой защититься от холодовой аллергии

Минусовые температуры зимой доставляют много неудобств
Сергей Швецов
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Тюменцы узнали, как зимой защититься от холодовой аллергии.

Тюменцы узнали, как зимой защититься от холодовой аллергии.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцы узнали, как зимой защититься от холодовой аллергии. Такое явление обычно можно при температуре ниже +4 градусов.

Для начала пациентам надо пройти обследование и выяснить, в чем причина такой реакции и почему иммунитет не защищает организм от воздействия холода. При аллергии на холод для предотвращения неприятных проявлений следует придерживаться простых правил во время прогулок.

Дышать следует только через нос, а в холодные дни лучше сократить время пребывания на морозе. Перед тем, как выйти на улицу, рекомендуется на 20-3- минут нанести на кожу рук и лица специальные защитные крема, а на губы − жирную гигиеническую помаду.

Специалисты не рекомендуют умываться или мыть руки ледяной водой. Очень важно носить шарфы, перчатки и шапки, а при необходимости прятать в шарф лицо, передает Megatyumen.ru.