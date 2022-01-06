Тюменцы узнали, как зимой защититься от холодовой аллергии. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы узнали, как зимой защититься от холодовой аллергии. Такое явление обычно можно при температуре ниже +4 градусов.

Для начала пациентам надо пройти обследование и выяснить, в чем причина такой реакции и почему иммунитет не защищает организм от воздействия холода. При аллергии на холод для предотвращения неприятных проявлений следует придерживаться простых правил во время прогулок.

Дышать следует только через нос, а в холодные дни лучше сократить время пребывания на морозе. Перед тем, как выйти на улицу, рекомендуется на 20-3- минут нанести на кожу рук и лица специальные защитные крема, а на губы − жирную гигиеническую помаду.

Специалисты не рекомендуют умываться или мыть руки ледяной водой. Очень важно носить шарфы, перчатки и шапки, а при необходимости прятать в шарф лицо, передает Megatyumen.ru.