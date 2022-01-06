Жители Тюмени хотят увидеть тайные дворы города. Фото - "Вектор улиц | Тобольск" в ВК.

Жители Тюмени хотят увидеть тайные дворы и места города. Для этого придется улучшить чат-бот аудиогида «Мартин, проводи».

– Благодаря исследованию мы узнали, что главные причины, которые отделяют жителей от прогулки по Тюмени с аудиогидом, – отсутствие свободного времени и компании, – отметила руководитель проекта в мультицентре «Контора пароходства» Виктория Киселева.

В 2021 году вышло три новых маршрута в онлайн-гиде «Мартин, проводи». Это прогулка-знакомство с уличным искусством «Стрит-арт 2021». Отправившихся на прогулку ждут арт-квартал, голосовые сообщения от художников, а также новые фоны для фотографии.

Второй новый гид, добавленный в чат-бот в 2021 году, «За проезд передавайте». Выбрав его, гуляющие услышат истории, подходящие для прослушивания в общественном транспорте. Рассказы покажут, что в каждом решении и поступке есть смысл, передает «Тюменская линия».