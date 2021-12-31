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Общество31 декабря 2021 10:50

Тюменские автоинспекторы помогли беременной женщине добраться до роддома

В противном случае будущая мама родила бы в машине
Мария Толстихина
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Социальные сети

В Тюмени сотрудники ДПС, старшие лейтенанты полиции Александр Никитин и Александр Лесничий доставили в больницу женщину, рожающую четвертого ребенка, у которой уже отошли воды. Об этом сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

На 316-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень к ним обратился один из водителей. Молодой человек рассказал, что везет в родильный дом женщину из Тугулымского района Свердловской области, она рожает четвертого ребенка, воды уже отошли, а в таких случаях роды могут быть стремительными.

Учитывая предновогодние заторы и большую интенсивность движения как на трассе, так и в Тюмени, полицейские пересадили роженицу в патрульный автомобиль и, включив световую и звуковую сигнализацию, оперативно доставили ее в перинатальный центр.

Сотрудники доставили маму до роддома вовремя. Мама малыша, 32-летняя Мария, рассказала автоинспекторам, что ждет девочку и хочет назвать ее Риммой.