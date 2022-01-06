Тюменским инвалидам поможет «Интеграционный консультант». Фото - admtyumen.ru.

Тюменским инвалидам поможет «Интеграционный консультант». Он сам выйдет на контакт с инвалидом или членом его семьи с предложением помощи.

«Интеграционный консультант» – это пилотная технология социального сопровождения инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей. Ее внедрили в Областном центре реабилитации инвалидов в сентябре 2021 года.

– Технология применяется в отношении детей-инвалидов, впервые получивших статус «ребенок-инвалид» и взрослых, впервые признанных инвалидами 1, 2 группы, имеющих ограничения способности к самообслуживанию и к самостоятельному передвижению II, III степени, – отметили в департаменте социального развития региона.

За последние три месяца индивидуальные маршруты составлены для 60 человек, впервые получивших инвалидность. До конца 2021 года технологии проходила апробацию в городе Тюмени, в дальнейшем, при ее успешной реализации, она будет внедрена на территории всего региона.