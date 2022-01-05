Для творческих тюменцев появятся полезные слоты в программе «Поддержка создателей». Фото - Ирина Вадачкория в ВК.

Для творческих тюменцев появятся новые полезные слоты в программе «Поддержка создателей». Об этом корреспонденту сообщила руководитель отдела поддержки сообществ Ирина Вадачкория.

– Будут более крупные, более полезные слоты, связанные с обучением, стажировкой. Главная задача программы на 2022 год – выход региональных создателей на федеральную повестку, чтобы о них знали не только в Тюмени, но и по всей России, – заявила Вадачкория.

По ее информацию, в 2021 году было получено 93 заявки на участие в программе поддержки. Организаторы определили 30 человек и оказали им поддержку.

Заявиться на программу могли создатели образовательных проектов, лекций, мастер-классов, креативных ивентов, урбанистических или архитектурных проектов. Также ждали авторов, специализирующихся на современном искусстве, IT-технологиях, дизайне, и кино, передает «Тюменская линия».