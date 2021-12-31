В праздники юных тюменцев ждет увлекательная новогодняя программа

В праздники юные жители Тюмени и их родители могут посетить различные интересные мероприятия Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В праздники юные жители Тюмени и их родители могут посетить различные интересные мероприятия. Так, премьеру спектакля «Приключения звездного Цирколёта» – космическое шоу для детей от 6 лет – представит зрителям Тюменский театр кукол 7 января. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Сценарист и режиссер-постановщик – Антон Нестеренко. Его постановка наполнена интересными находками, кукольными трюками, яркими образами и световыми эффектами.

А уже 2 января гостей театра кукол ожидает новогодняя история о сказочных чудесах «Двенадцать месяцев». Артисты театра в органном зале Тюменской филармонии 4 – 6 января представят сказку «Снеговик-почтовик».

Тюменский большой драматический театр во время новогодних каникул, а именно со 2 по 5 января приглашает тюменцев и гостей областной столицы на мюзикл «Сказки 1001 ночи».

Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова 6 и 7 января подготовил для зрителей «Рождественскую историю» и «Почти рождественский рассказ». 8 и 9 января для юных театралов здесь покажут музыкальную сказку «Новогодние приключения Ёлки».