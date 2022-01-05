Тюменцам помогают избегать кризисных ситуаций в семьях. Фото - Региональный центр «Семья» в ВК.

Директор тюменского регионального центра «Семья» Елена Перминова поделилась, как профилактическая работа психологов позволяет семьям избежать конфликтов и кризисных ситуаций. По ее словам, специалисты центра реализуют проект «Точка опоры», ориентированный на родителей

Взрослый излагает проблему, слушает мнение эксперта и принимает решение, как действовать дальше. Существуют проекты и форумы, ориентированные на детей и подростков, функционируют телефоны горячих линий.

– Современный молодой родитель – уже готовый получатель услуги. Современные дети тоже понимают, что можно получить помощь и это нормально. В штате регионального центра «Семья» работает более 30 профессиональных психологов. Учреждение является признанной экспертной организацией, родители нас приняли и доверяют, мы очень гордимся этим, – отмечает Перминова.

Эксперт уверена, что сейчас надо быть позитивными по отношению к родителям, сохранять доверие, не быть жесткими даже в самых сложных ситуациях. В большинстве случаев можно помочь и мотивировать родителя на изменения, а не принимать крайние меры, передает «Тюменская линия».