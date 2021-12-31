В селе Бердюжье открылся современный кинозал «Премьера»

Фото: пресс-служба департамента Тюменской области

23 декабря в районном доме культуры села Бердюжье открыли кинозал «Премьера». Его оснастили оборудованием, позволяющим демонстрировать ленты в формате 3D с объёмным звуком. Теперь бердюжане смотрят новинки отечественного и зарубежного кинематографа на большом экране вместе со всей страной. Проект реализован в рамках национального проекта «Культура» при поддержке «Фонда кино». Бердюжский район стал одним из 122 победителей федерального грантового конкурса.

– Уверена, эта уникальная атмосфера станет излюбленным местом для проведения семейного досуга, школьных каникул, а может быть, даже и романтических свиданий. Выражаю благодарность администрации Бердюжского района и учреждению культуры «Премьера» за активную позицию. Со своей стороны мы всегда готовы поддерживать стремление муниципалитетов к участию в грантовых конкурсах, - отметила в приветственном слове директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В день открытия в новом кинозале показали премьеру фильма «Ёлки 8», снятого в Тюменской области.