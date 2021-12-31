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Вещи из трикотажа довольно популярны и приобрести их можно в любом вещевом магазине. Как носить трикотаж в 2022 году, чтобы это смотрелось стильно, рассказала «МегаТюмень».

Так, лучше сочетайте трикотажные вещи с лёгкими платьями, юбками миди, а также с брюками и легинсами из экокожи. За счёт разницы фактур образ будет смотреться современно и женственно.

Из обуви стоит выбрать жокейские сапоги или грубые ботинки, челси или кроссовки. Максимум уюта дают трикотажные костюмы. Стильные кардиганы в этом году эксперты моды советуют носить на голое тело. Важно: нижние пуговицы не застёгивайте. Если надеваете тонкие приталенные кардиганы – обязательно заправляйте.

Под джемперы добавляйте футболки и рубашки, чтобы они выглядывали сверху и снизу. Супер трендовая формула: не слишком объёмный свитер с брюками в мужском стиле. Делаем акцент на талии – подзаправьте трикотаж. Под такой образ лучше всего подойдут кроссовки. Не бойтесь носить белые джинсы зимой. При этом трикотажный верх должен быть такого же цвета, что и обувь.