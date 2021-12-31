Медик из Югры спасла 67-летнюю пассажирку, летевшую из Москвы в Тюмень

Женщине стало плохо во время полета Фото: Мария Толстихина

Медсестра из Салыма Хаты-Мансийского округа спасла 67-летнюю пассажирку самолета, который совершал рейс из Москвы в Тюмень. Женщине стало плохо во время полета – упало давление, а губы посинели. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

– Женщине стало плохо с сердцем. Артериальное давление упало, пульс ослаблен, губы приобрели синий оттенок. Скорее всего, она перенервничала, хоть летела и не впервые. Кроме меня, к ней подошёл врач – эндоскопический хирург, который порекомендовал уложить пассажирку с приподнятыми ногами, – рассказывает медсестра.

С помощью нашатыря женщину привели в чувство. Во время полёта бортпроводницы поили пенсионерку тёплым чаем с сахаром, а медработник оказывала всю необходимую помощь: массировала, отвлекала разговорами. Также на протяжении рейса женщина дышала кислородом.

Весь двухчасовой полет медсестра находилась рядом с женщиной – состояние пассажирки ухудшалось время от времени. В аэропорту Тюмени женщину передали медикам бригады скорой помощи.