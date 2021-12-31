Тюменская область на третьем месте по уровню зарплат медицинских работников

Показатели значительно превышают общероссийские Фото: Архив "КП"

Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе по уровню средних зарплат у медицинских работников, уступая северным округам – ЯНАО и ХМАО-Югре. Об этом сообщает «Вслух.ру», опираясь на данные Росстата.

Так, средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим образованием составляла 101 324,7 рубля. Показатель по России – 89 752 рубля. В целом по стране средняя зарплата у работников среднего медицинского персонала составляет 45 057,8 рубля. В Тюменской области – 51 612 рублей.

Младший медицинский персонал, согласно данным Росстата, зарабатывает 49 156,9 рубля, при том что среднероссийская зарплата чуть выше 38 тыс. рублей. Отметим, что в расчет брались данные в госорганизациях федерального, регионального, муниципального уровней.

По данным Тюменьстата, в Тюменской области за январь-сентябрь 2021 года средняя зарплата составила 54 524 рубля