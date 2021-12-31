В Тюменской области «серебряные» волонтеры удивляют своими идеями

Фото: Наташа Уресметова Фото: Социальные сети

В Упоровском районе развивается проект «Каждому селу – маленький театр». Он инициирован «серебряным» волонтером и разработан совместно с администрацией Пятковского сельского поселения и районным советом ветеранов. Проект стал участником «Аукциона добрых дел», по итогам которого получил финансовую поддержку .

Программу репетиторства организовали «серебряные» волонтеры-педагоги города Тобольска. Они помогают ребятам из многодетных семей и «неблагополучным» подросткам осваивать школьные науки.

А на территории Онохинского МО Тюменского района волонтеры инициировали «Возрождение забытых традиций» на базе созданной силами участниц клуба активного долголетия «Зыряночка» музейной комнаты «Русская изба».

Медиапроект «серебряных» волонтеров Юргинского района «Говорит и показывает Юрга волонтерская» тоже развивается при грантовой поддержке. Волонтеры разрабатывают сценарии, снимают и монтируют видеоролики, в том числе социального и просветительского характера, о своей деятельности. Их показывают в сельских домах культуры района, в группе сообщества в социальных сетях, а также на уличном экране.