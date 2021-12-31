Жителям Голышманово центральная библиотека сделала новогодний подарок Фото: Мария Толстихина

Произведение тюменского писателя Сергея Козлова «Романовы: преданность и предательство» в канун Нового года подарила своим взрослым читателям центральная библиотека. Об этом рассказали «Аргументы и факты – Тюмень».

По роману планируется снять полнометражный фильм и сериал. По одному экземпляру книги направили также во все 16 сельских библиотек Голышмановского округа.

- Мы работаем по заявкам читателей, а также стараемся отслеживать новинки на сайтах книжных магазинов и издательств. Закупаем разнообразную литературу: по истории России, о Великой Отечественной войне и других локальных конфликтах. Например, в прошлом году муниципальные библиотеки получили произведение Юрия Матроскина «Афганистан – мой путь» – о полковом разведчике. Наши читатели любят книги об артистах, музыкантах, писателях и поэтах. Конечно, приобретаем классическую художественную литературу. Пользуются спросом детективы, боевики и женские романы. Для детей закупаем литературу по школьным программам, познавательные издания, фантастику и детективы, – рассказала главный библиограф централизованной библиотечной системы Голышмановского округа Светлана Горбунова.