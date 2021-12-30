В Тюмени закрыли два моногоспиталя

Фото: департамент Здравоохранения Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Два ковидных моногоспиталя закрыли в Тюменской области. Коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 за последние две недели сократили на 610 единиц. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова на онлайн-заседании областного оперативного штаба.

В течение последних шести недель в Тюменской области недельный показатель заболеваемости COVID-19 снижался в среднем на 3%. За последнюю неделю показатель заболеваемости составил 132 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость среди взрослых за последние семь дней снизилась на 3,2%. При этом в возрастных группах от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет количество заболевших увеличилось. Среди детей заболеваемость уменьшилась на 3,6%.

Охват тестированием на COVID-19 за последнюю неделю составил 346,7 на 100 тыс. населения – выше, чем в среднем по стране. Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил перед региональными органами здравоохранения задачу не снижать темпы тестирования в новогодние праздники.