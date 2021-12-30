В новогодние праздники парковки в Тюмени станут бесплатными

С 31 декабря по 9 января включительно тюменцы смогут бесплатно пользоваться городскими парковками Фото: Мария Толстихина

С 31 декабря по 9 января включительно тюменцы смогут бесплатно пользоваться городскими парковками. В центре действуют 75 платных паркингов. Для удобства горожан в выходные и праздничные дни они переводятся на бесплатный режим.

Напомним, что парковаться можно только на тех местах, которые предназначены для вашего вида транспорта. Например, места со знаком «Инвалид» определены только для машин с этой же пометкой. Следуйте дорожным знакам и правилам пользования парковочным пространством.

С 10 января городские паркинги, обозначенные определенными знаками, вновь станут платными. Оплатить их можно на сайте или в мобильном приложении «Тюменские парковки», в паркоматах или терминалах.