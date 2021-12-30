Коронавирус в Тюмени, последние новости на 30 декабря 2021 года: умерли 14 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 декабря 2021 года Фото: Мария Толстихина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 декабря увеличилось на 280. Всего с начала пандемии ковид подхватили 89 849 человек. Скончались 14 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 073 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 926 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 43 004 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 479 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 307 948 летальных исходов, выздоровели 9 423 227 человек.