В Тюмени на Луначарского из-за порыва водовода образовался фонтан

Фото: ЧС Тюмень Фото: Социальные сети

Повреждение водовода произошло у дома № 18 на улице Луначарского. Поскольку из-за холода на улице от воды пошел пар, многие решили, что из-под земли бьет фонтан кипятка. Однако лужа образовалась из-за повреждения водопровода.

– Утечка была оперативно локализована. В настоящее время воду с поверхности убирают четыре единицы откачивающей техники. Работают две аварийно-восстановительные бригады, привлечена вся необходимая техника и оборудование, – сообщили в «Росводоканал Тюмень».

Отключения потребителей от водоснабжения для устранения коммунальной аварии не потребовалось. Абоненты переключены на резервную линию водоснабжения.