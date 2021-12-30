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Здоровье30 декабря 2021 7:01

В Тюмень из Египта прибыли девять человек с коронавирусом

Граждане будут находиться под медицинским наблюдением
Мария Толстихина
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Выявили 9 человек с положительными результатами тестов на COVID-19

Выявили 9 человек с положительными результатами тестов на COVID-19

Фото: Мария Толстихина

Девять человек с COVID-19 прибыли в Тюмень авиарейсами из Египта. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова на заседании областного оперативного штаба.

Так, с 6 по 27 декабря в аэропорт Рощино прибыло 7 рейсов из Египта. При обследовании медицинскими организациями на пяти рейсах выявили 9 человек с положительными результатами тестов на COVID-19.

Всего установили 1 тысячу 224 контактных лица, 754 из них – жители Тюменской области. Информация о них направлена в поликлиники по месту жительства для организации медицинского наблюдения.