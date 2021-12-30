В Тюменской области продают два озера Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области выставили на аукцион два земельных участка, где расположены два озера. Участки «Каткульский» и «Картымский-1» хотят отдать под добычу полезных ископаемых. Об этом сообщил департамент недропользования и экологии региона.

Площадь «Каткульского» составляет 195,5 га и располагается в 2,5 км от с. Петрунькино Нижнетавдинского района, в акватории озера Ивашкино. Здесь предлагается вести добычу сапропеля – донных отложений пресных водоемов, которые используют в качестве удобрений в сельском хозяйстве, а также в качестве основы растворов в строительстве.

Участок «Картымский-1», будет использоваться для тех же целей, но его площадь уже значительно меньше – 33,066 га, как и срок разработки – 16 лет. Озеро Наумка расположено в 1,6 км юго-восточнее п. Картымский. Аукцион состоится 14 февраля 2022 года.